A escritora Nélida Piñón recebeu formalmente a nacionalidade espanhola em um ato no consulado da Espanha no Rio de Janeiro no qual ela citou de forma emotiva seus antepassados e o município de Cotobade, na região da Galícia, onde seu pai nasceu.

Vencedora do Prêmio Príncipe das Astúrias de Literatura em 2005, Nélida, de 84 anos, está intimamente ligada à Espanha: seus pais e avós foram emigrantes galegos no Brasil.