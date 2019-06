As peças de teatro do escritor, jornalista e cronista esportivo Nelson Rodrigues, considerado um dos maiores dramaturgos brasileiros, serão publicadas pela primeira vez na Inglaterra, a terra de William Shakespeare.

A antologia "Nelson Rodrigues, Selected Plays", editada pela Oberon Books, maior editora de teatro do Reino Unido, será lançada nesta quinta-feira em Londres, com sete das 17 obras do brasileiro traduzidas sob a supervisão do King's College of London.