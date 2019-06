A Polícia Civil do Rio de Janeiro abrirá uma investigação contra Neymar, pela divulgação de imagens íntimas que seriam da mulher que o acusou de estupro, confirmou neste domingo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), por meio de nota.

Na noite de ontem, o atacante do Paris Saint-Germain usou o Instagram, para se defender. O jogador deu longo depoimento, admitiu conhecer a autora do Boletim de Ocorrência registrado em São Paulo e ter mantido relações sexuais consentidas com ela. Além disso, garantiu estar sendo vítima de chantagem.