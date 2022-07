O Tribunal de Apelação de Barcelona vai julgar de 17 a 31 de outubro o chamado "caso Neymar 2", no qual o atacante, seus pais e os ex-presidentes do Barcelona Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell são acusados de irregularidades na contratação do jogador pelo clube espanhol em 2013.

De acordo com o jornal "El País" e conforme informado nesta quarta-feira à Agência Efe por fontes judiciais, o julgamento será realizado a partir de 17 de outubro em sete sessões. Os réus podem receber penas de prisão por dois crimes de corrupção entre particulares e fraude por contrato simulado nas negociações que, entre 2011 e 2013, culminaram na transferência de Neymar para o Barcelona.