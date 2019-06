O ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, participou nesta segunda-feira de um evento no Paraguai para discutir formas de ampliar a cooperação entre os dois países para combater o crime organizado na fronteira.

O evento, realizado na cidade de Pedro Juan Caballero, vizinha a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, teria a presença do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e da ministra de Segurança da Argentina, Patricia Bullrich. No entanto, eles tiveram que cancelar a viagem devido ao denso nevoeiro que cobria a cidade.