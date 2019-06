O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, minimizou nesta quarta-feira, no Senado, a relevância das mensagens trocadas com o promotor Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato, voltou a questionar a autenticidade do conteúdo publicado pelo site "The Intercept Brasil" e admitiu entregar o cargo caso sejam provadas irregularidades em sua conduta como juiz.

Moro apresentou-se voluntariamente à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para falar, em depoimento que durou quase 9 horas, sobre as mensagens, trocadas pelo aplicativo Telegram e divulgadas pelo "The Intercept" desde a semana passada.