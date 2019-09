Com praias paradisíacas, sol durante a maior parte do ano e suas tradições culturais, a região Nordeste se posiciona como uma alternativa ao Caribe, principalmente para os turistas europeus, que o setor do turismo espera atrair com mais rotas aéreas e a expansão de projetos hoteleiros.

Nesta sexta-feira, por ocasião do Dia Mundial do Turismo e do início da primavera nesta semana, alguns dos estados e cidades do nordeste expõem na maior feira turística internacional do país, realizada em São Paulo, as virtudes de uma região com 1,5 milhão de quilômetros quadrados de extensão e 56,5 milhões de habitantes.