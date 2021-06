A fabricante de aerogeradores Nordex, da qual a espanhola Acciona detém 36,4% das ações, foi contratada para fornecer e instalar as turbinas do parque eólico de Cajuína, no Rio Grande do Norte A Nordex informou nesta quinta-feira que o parque eólico, de quase 314 megawatts, consiste em 55 turbinas N163 / 5.X da série Delta4000.

O contrato também inclui o serviço de manutenção das turbinas por cinco anos, com opção de prorrogação por até 20 anos.