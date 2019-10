27 out 2019

EFE Abu Dhabi 27 out 2019

Brasil e Emirados Árabes Unidos (EAU) assinaram neste domingo dois acordos e seis memorandos de entendimento em áreas como defesa e economia durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Abu Dhabi, disseram fontes do Itamaraty à Agência Efe.

Em encontro com o xeque e primeiro-ministro do país árabe, Mohamed bin Rashed al Maktoum, Bolsonaro se comprometeu a fortalecer as relações bilaterais. Os compromissos abrangem também inteligência artificial, meio ambiente, comércio, energia e segurança.