O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou nesta quarta-feira, durante visita a Washington, que as vitórias eleitorais de Donald Trump, Jair Bolsonaro e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), são elementos comuns de uma insurgência contra as "tolices" globais, como a "ditadura da mudança climática".

"Trump, Bolsonaro e o Brexit são parte de um processo global. Parte de uma mesma insurgência contra as tolices", disse Araújo durante participação em um evento organizado pelo Heritage Foundation, um dos principais think tanks conservadores dos EUA.