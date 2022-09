O Wolverhampton, da Inglaterra, enfim, confirmou nesta segunda-feira a contratação do atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, que deixou no início do ano o Atlético Mineiro.

O jogador foi anunciado após ter recebido a permissão de trabalho no Reino Unido, o que havia sido negado inicialmente pela federação inglesa, por falta de jogos atuados nos últimos meses, já que Costa não entra em campo desde dezembro de 2021.