O novo chanceler do Paraguai, Antonio Rivas, viajará na próxima segunda-feira ao Brasil, a primeira desde que assumiu o posto substituindo Luis Alberto Castiglioni, que renunciou ao cargo depois da assinatura de um polêmico acordo para a compra de energia da usina de Itaipu, compartilhada entre os dois países.

Rivas será recebido pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Itamaraty. A agenda do encontro inclui discussões sobre uma maior integração nos setores de infraestrutura e conectividade, combate ao crime transnacional, comércio, investimentos e setor automotivo. Itaipu também está na pauta da reunião, mas não foram divulgados detalhes do que será debatido.