Novo embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo tomou posse nesta segunda-feira com o desafio de coordenar dois grandes acordos pendentes com o governo de Jair Bolsonaro e afastar a crise aberta com o escândalo sobre as negociações entre os dois países sobre a usina de Itaipu.

"Como os senhores sabem, é uma das embaixadas mais importantes que o Paraguai tem atualmente. Vamos ter o grande desafio de levar adiante o plano que expus no Congresso", afirmou o diplomata durante entrevista no Palácio de Governo.