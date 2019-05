A economia do Brasil crescerá menos do que o previsto em 2019 e em 2020, de acordo com as previsões divulgadas pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira, pela incerteza em torno da reforma da previdência empreendida pelo governo de Jair Bolsonaro.

A organização apontou que o país crescerá 1,4% em 2019 e 2,3% em 2020, o que se traduz em uma redução de sete décimos e de um décimo, respectivamente, para este e para o próximo ano.