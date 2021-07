A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vê sinais negativos sobre as perspectivas de evolução da economia brasileira, com base em seus indicadores compostos avançados, que vêm caindo desde o início do ano.

Em junho, este indicador que aponta antecipadamente inflexões no ciclo econômico, caiu 21 pontos, para 102,50 e foi o sexto mês consecutivo de queda, apontou o relatório da OCDE divulgado nesta segunda-feira.