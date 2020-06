O diretor-executivo do Departamento de Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mike Ryan, expressou confiança nesta segunda-feira de que os dados do Brasil sobre a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, sigam sendo oferecidos pelo governo.

"Esperamos e confiamos que qualquer confusão que possa existir até o momento, possa ser resolvida, e que o governo do Brasil e dos estados continuem se comunicando de forma coerente e transparente com seus cidadãos", disse o representante da OMS.

Ryan destacou a importância da divulgação dos dados detalhados e confiáveis sobre a situação, especialmente por causa das características da ocupação e do território.

"É um país muito grande e tem uma população muito diversificada, com grupos vulneráveis. Merece todo nosso apoio", disse o diretor-executivo do Departamento de Emergências da agência.

Para Ryan, é fundamental que cada pessoa esteja ciente dos detalhes da propagação do novo coronavírus, o que é possível através dos dados sobre o contágio.

O Ministério da Saúde mudou o horário da divulgação das informações sobre a pandemia, primeiro de 17h, para 19h e por último para 22h, dificultando a veiculação nos principais telejornais e também a publicação nos jornais impressos.

Posteriormente, o portal em que os dados eram apresentados foi retirado do ar. Em seguida, ao voltar, o site só conta com "novas informações", ou seja, casos e mortes contabilizados no próprio dia, sem os números consolidados e o histórico da doença desde o início.