Os países onde a transmissão comunitária do coronavírus continua e decidem organizar eventos em massa de qualquer tipo devem ter certeza de que possuem um sistema de avaliação e gestão de riscos para evitar que a situação sanitária se deteriore, disse nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), ao comentar sobre a realização da Copa América no Brasil, que terá início no próximo dia 13.

"Aconselhamos que qualquer país que organize um evento de massa, especialmente onde haja transmissão comunitária, certifique-se de que tem uma gestão de risco adequada e quando isso não pode ser garantido, os países devem reconsiderar a sua decisão", disse o diretor de Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan.