No mundo, 164 ativistas ambientais foram assassinados em 2018, 37 a menos que no ano anterior, com uma queda no Brasil e Filipinas, e a Colômbia registrando o maior número de casos na América Latina, segundo um relatório da ONG Global Witness (GW).

Apesar da diminuição do número de assassinatos nas Filipinas, este país segue liderando a classificação com 30 casos, enquanto que na América Latina são a Colômbia, Brasil, Guatemala e México.