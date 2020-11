Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) apreenderam nesta sexta-feira 41 toneladas de maconha, durante três operações realizadas simultaneamente na zona rural do departamento de Canindeyú, no norte do país e que faz fronteira com o Brasil.

As incursões aconteceram na localidade de Maracaná, de acordo com as informações divulgadas pela própria Senad.