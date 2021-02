O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, afirmou em entrevista à Agência Efe que a Operação Lava Jato "corroeu" o Estado de Direito no Brasil e provocou graves reflexos na justiça, na economia e na soberania do país.

"É um grande escândalo para a justiça brasileira, que precisa ser investigado. É hora de corrigir o dano que a Lava Jato fez à justiça brasileira e ao país como um todo, à soberania" do Brasil, explicou Zanin, que conduz a defesa do ex-presidente em diversos processos.