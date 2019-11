O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

Um grupo de deputados da oposição chilena apresentou, nesta terça-feira, uma acusação constitucional contra o presidente, Sebastián Piñera, por sua suposta responsabilidade por violações de direitos humanos cometidas por agentes estatais no contexto da eclosão da crise social no país.

O documento é assinado por parlamentares do Partido Socialista (PS), do Partido pela Democracia (PPD), do Partido Comunista (PC) e da Frente Ampla (FA), todos de esquerda.