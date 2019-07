O líder do Partido Liberal do Paraguai, Efraín Alegre. EFE/Andrés Cristaldo

O Partido Liberal, o principal da oposição no Paraguai, criticou nesta quinta-feira um acordo assinado pelo governo de Mario Abdo Benítez com o Brasil para a exploração da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu, compartilhada pelos dois países.

O presidente do Partido Liberal, Efraín Alegre, disse em entrevista coletiva que o acordo, assinado no último dia 24 de maio, deve ser "rejeitado de maneira categórica por atentar contra os direitos do Paraguai em Itaipu".