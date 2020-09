A novela "Órfãos da Terra", produzida pela Rede Globo, conquistou nesta terça-feira o Grande Prêmio do Seoul International Drama Awards (SDA), na Coreia do Sul.

Focada na história de refugiados sírios no Brasil, a produção foi anunciada como vencedora do principal prêmio pelo presidente do comitê organizador do evento, Park Sung-jae, em cerimônia realizada na capital sul-coreana.