Um índio Xikrin mira o horizonte, durante uma celebração, na terra de Bacajá, interior do Pará. EFE/FERNANDO BIZERRA JR

Situada no estado de Pará, a terra indígena Trincheira Bacajá é a Amazônia em estado puro. Um reduto do pulmão vegetal da Terra onde vagueiam onças e cobras, e onde árvores milenares resistem ao desmatamento e às ondas de incêndios. Lá, o xamã enfrentou os invasores quando era criança. Com o rosto pintado e a coroa de plumas de arara, Tedjore conta a ofensiva dos xikrin contra um grupo de madeireiros e mineiros ilegais. EFE/FERNANDO BIZERRA JR