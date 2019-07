Agentes da Polícia do Paraguai apreenderam nesta quarta-feira 16,7 toneladas de maconha durante uma operação na região rural da cidade de Pedro Juan Caballero, no leste do país, perto da fronteira com o Brasil.

A ação, parte da Operação Soberania, que há dez dias combate o tráfico de drogas na região, desarticulou 62 acampamentos clandestinos, nos quais os agentes localizaram 15,9 toneladas de maconha picada e 776 quilos já prensados da droga.