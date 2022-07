O ministro do Interior do Paraguai, Federico González, confirmou nesta quarta-feira a ausência do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, que será realizada amanhã na cidade de Luque.

"Em cada evento de cúpula ou reunião internacional há sempre a possibilidade de que um ou mais (dos líderes convidados) não compareça, disse González em entrevista coletiva no Palácio do Governo, em Assunção.