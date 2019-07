Paraguai e Brasil iniciaram neste sábado na cidade de Carmelo Peralta a licitação da construção da ponte que unirá esta cidade paraguaia com Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, uma infraestrutura que faz parte do projeto do Corredor Bioceânico.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, discursou no lançamento da obra e explicou que o projeto, financiado pela entidade que administra a represa de Itaipu, foi "referendado e fortemente apoiado" pelo presidente Jair Bolsonaro.