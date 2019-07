O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, aceitou nesta quarta-feira a renúncia do presidente da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), Pedro Ferreira, e indicou para o posto o ex-ministro da Fazenda Alcides Jiménez.

A saída de Ferreira foi interpretada como uma decisão do próprio Abdo Benítez. O agora ex-presidente da estatal discordava do presidente e dos demais membros da equipe de negociação do Paraguai com o Brasil sobre o Tratado de Itaipu, que deve ser revisado até 2023.