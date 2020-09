O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, pediu nesta quinta-feira um maior compromisso da população do país para evitar a propagação do coronavírus com a proximidade da reabertura do principal posto de fronteira com o Brasil, entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, depois de seis meses de fechamento e ainda pendente de uma reativação provisória.

"Hoje exigimos maior comprometimento de todos porque precisamos reativar nossa economia, nosso trabalho, nossa qualidade de vida", declarou Benítez durante a inauguração de um hospital no departamento de San Pedro.