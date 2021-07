O Ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Luis Alberto Castiglioni, disse que os números são "muito encorajadores", mas acredita que há "um potencial infinito" a ser explorado no mercado brasileiro. EFE/Arquivo

O Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai (MIC) está preparando uma missão comercial para visitar o Brasil, com data a ser definida, para atrair investimentos e parcerias entre empresas dos dois países, de acordo com comunicado emitido pela pasta nesta quarta-feira.

O Brasil é um dos maiores parceiros comerciais do Paraguai e foi o principal destino das exportações paraguaias em 2020, com uma participação de 35,6% do total e uma quantia de 3.035,9 milhões de dólares, segundo o Banco Central do Paraguai (BCP).