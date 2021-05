O ministro de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, Arnoldo Wiens, anunciou nesta quinta-feira que no dia 1º de julho será aberto o prazo para receber as ofertas de obras da ponte que ligará a cidade paraguaia de Carmelo Peralta a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul.

A infraestrutura é estratégica para o avanço da rota bioceânica, que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico. Em meados de abril, o governo paraguaio decidiu adiar a licitação para a construção da ponte para destinar US$ 30 milhões à emergência sanitária no país.