O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco examinará nos próximos dias 36 novos lugares para sua inscrição como Patrimônio da Humanidade, entre eles a cidade de Paraty, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.

A 43ª reunião do comitê, integrado por 21 Estados, começará neste domingo em Baku, capital do Azerbaijão, e se estenderá até o próximo dia 10 de julho.