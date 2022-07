O Parlamento Europeu condenou "energicamente" nesta quinta-feira os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira e cobrou as autoridades do Brasil a realizar uma investigação "exaustiva, imparcial e independente" sobre os crimes.

A declaração faz parte de uma resolução que aborda a situação dos ativistas que lutam pela defesa dos povos indígenas e do meio ambiente no território brasileiro. O texto recebeu 362 votos a favor, 16 contrários, enquanto foram registradas 200 abstenções.