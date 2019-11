Com base nos direitos de preferências outorgados pela lei, a Petrobras será o operador dos blocos, sendo responsável pela condução e execução de todas as atividades desenvolvidas. EFE/Arquivo

A Petrobras arrematou duas das quatro áreas oferecidas na Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa - uma delas em consórcio composto também pelas chinesas CNODC Brasil e CNOOC Petroleum, o maior leilão do pré-sal já realizado no país.

Pelo bloco de Búzios, o pagamento em bônus de assinatura é de R$ 68,194 bilhões, com 5% de participação de cada companhia da China. O governo ficará com 23,24% das receitas obtidas com a venda do petróleo extraído do local, quantidade mínima exigida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).