A companhia petrolífera Rosneft, uma das maiores do mundo no ramo e que tem como maior acionista o governo da Rússia, anunciou nesta quinta-feira a identificação de uma nova jazida de gás na bacia do rio Solimões, no Amazonas.

"Foi realizado um trabalho significativo de prospecção no Brasil. Foi feita uma exploração sísmica em 2D e 3D que incluiu terrenos novos, não estudados antes. Descobrimos uma nova jazida de gás", disse o primeiro vice-presidente da companhia, Eric Maurice Liron, à agência russa de notícias "Tass".