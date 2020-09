BRASIL CORONAVIRUS AMAZONAS:ACOMPAÑA CRÓNICA: CORONAVIRUS AMAZONAS. AME8032. PALMEIRAS DO JAVARI (BRASIL), 21/06/2020.- Una pareja de indígenas, del pueblo de Mayuruna cruiserinho, se sientan en un banco a orillas del río Javari, este sábado, en Palmeiras do Javari (Brasil). El temor al coronavirus ha dejado prácticamente vacía la aldea indígena de Cruzeirinho. La mayoría de los habitantes de esta comunidad situada en el corazón de la Amazonía se ha adentrado en la selva en busca de un refugio ante la aún desconocida pandemia. EFE/ Joédson Alves[ACOMPAÑA CRÓNICA: CORONAVIRUS AMAZONAS]

O plano do governo Jair Bolsonaro de abrir as terras de povos indígenas na floresta amazônica para a mineração pode ter impacto sobre uma área de mais de 863 mil quilômetros quadrados (quase o tamanho do estado do Mato Grosso) e prejudicar a economia do Brasil, de acordo com um estudo científico divulgado nesta sexta-feira.

Uma equipe internacional de pesquisa liderada por Juliana Siqueira-Gay, da Universidade de Queensland (Austrália), advertiu que a proposta de Bolsonaro para permitir a atividade econômica em terras reconhecidas como indígenas na Amazônia terá um custo.

"Os territórios indígenas do Brasil são incrivelmente valiosos em termos sociais, ecológicos e econômicos", disse Juliana, além de acrescentar que "eles constituem uma categoria única de áreas protegidas, cobrindo 1,2 milhão de quilômetros quadrados, ou 23% do que é legalmente reconhecido como a Amazônia".

Os pesquisadores, que trabalharam tanto no Brasil quanto na Austrália, fizeram cálculos sobre os dados existentes e revisaram potenciais locais de mineração, quantificando as ameaças que a atividade representa para as florestas e seus ecossistemas.

Segundo a pesquisadora, o governo brasileiro "quer capitalizar este valor, promovendo a economia através da extensão da mineração".

Esta política, apresentada em fevereiro, "pode levar a uma perda de milhões, ou até bilhões de dólares por ano", afirmou Juliana.

A perda sobre a qual o grupo de cientistas advertiu está principalmente relacionada aos efeitos da produção de borracha, madeira e castanha-do-pará e ao aumento dos danos ao ecossistema.

Este conjunto de ativos ecológicos gera um lucro de US$ 5,12 bilhões para o Brasil, e "simplesmente não tem sentido financeiro destruir algo tão valioso", alertou Juliana.

"Os números são espantosos. É evidente que grande parte da Amazônia está ameaçada por esta proposta, incluindo a conservação de ecossistemas extremamente raros e a incrível diversidade dos grupos indígenas e suas culturas", acrescentou.

Se os 4.600 depósitos minerais conhecidos fora das áreas protegidas fossem abertos para exploração, cerca de 698 mil quilômetros quadrados de floresta seriam afetados.

"Mas, com a aprovação desta proposta, a área afetada pode crescer 20%, para 863 mil quilômetros quadrados", explicou a pesquisadora.

Laura Sonter, que colaborou com o estudo, disse que "se o Congresso aprovar o projeto de lei de Bolsonaro, haverá uma cascata de efeitos negativos, tanto no Brasil como internacionalmente".

Estas terras são o lar de 222 povos indígenas, com mais de 644 mil famílias vivendo em comunidades tradicionais e falando 160 idiomas", frisou.