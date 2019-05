"Bacurau" conquistou neste sábado o Prêmio do Júri do Festival de Cannes, mas o diretor Kleber Mendonça Filho acredita que o presidente Jair Bolsonaro não gostará do filme, que mistura fantasia, realidade e crítica social.

"Bolsonaro tem todo o direito de ser convidado a ver o filme, mas não acredito que gostará", afirmou Mendonça Filho em entrevista coletiva após a conquista do prêmio, inédito para o cinema do país.