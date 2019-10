10 out 2019

EFE São Paulo 10 out 2019

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, parabenizou nesta quinta-feira o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, pela aposta na abertura econômica, que estaria gerando aumento da confiança internacional no país.

Moreno e Bolsonaro participaram hoje da abertura da terceira edição do Fórum de Investimentos Brasil 2019, que acontece em São Paulo. Ambos afirmaram que, depois da recessão atravessada entre 2015 e 2016, o Brasil começa a dar sinais de recuperação.