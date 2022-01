Cidade do México

EFE Cidade do México 3 jan 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, desejou uma boa recuperação ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que foi internado com obstrução intestinal nesta segunda-feira.

Bolsonaro, que passava férias em Santa Catarina, sentiu dores abdominais e foi levado a São Paulo, onde foi internado no Hospital Nova Star durante a madrugada, segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.