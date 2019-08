O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, prestará neste domingo depoimento a três promotores do país sobre o polêmico acordo com o Brasil para a compra da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu.

O Ministério Público do Paraguai informou neste sábado em comunicado que Marcelo Pecci, Susy Riquelme e Liliana Alcaraz serão os responsáveis pelo depoimento de Abdo Benítez, marcado para ocorrer amanhã na residência oficial de Mburuvichá Roga, em Assunção.