Motivado pela saudade do que nunca viu ou vivenciou, o pesquisador carioca, Rafael Cosme, conseguiu uma façanha: catalogar 575 lugares do maior cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro, entre as décadas de 1950 a 1990. Os locais não permanecem os mesmos e, hoje, funcionam como a biografia da cidade maravilhosa, que passa por momentos de crise econômica, social e de segurança.

No caso de Cosme, o mergulho pelo passado resultou em uma “distopia”, como o próprio autor classifica, entre a capital carioca de hoje e a de 60 anos atrás. Para isso, ele passeou por documentos públicos, fotografias e slides encontrados em mercados de pulgas do Rio um acervo único que resultou em cinco anos de pesquisa intensa e solitária.

“Eu mergulhei nisso [no projeto] mais do que vivi a minha vida (…) O que eu quis fazer foi viver a cidade que eu não vivi, uma espécie de obsessão com a cidade”, relembra em entrevista à Efe.

Inspirado em trabalhos literários de autores como Walter Benjamin e Kennedy Goldsmith, o autor preparou um diário que reconta o Rio de Janeiro. A cada página se encontra uma data, o lugar e a descrição turística e social do espaço para representar uma viagem no tempo a partir das fontes de pesquisa que Cosme catalogou.

Entitulado provisoriamente de “Sonho Rio”, o projeto é uma continuação a uma ode de amor à cidade na vida do autor, que há alguns anos lançou um disco chamado “Sonho Gávea”, homenageando o tradicional bairro carioca.

Segundo Cosme, a ideia do livro surgiu "acidentalmente" por sua paixão pela história da capital fluminense e, como ele descreve, foi “um mergulho e um passeio para mim mesmo”.

Graças a digitalização da biblioteca nacional…

O livro, que começou a ser pensado e desenvolvido em 2013, ainda está sem editora. A publicação mistura turismo, economia e memória de uma cidade que atualmente amedronta os visitantes, especialmente pela questão de segurança.

Cosme defende o projeto pela sua “capacidade de atingir vários nichos”.