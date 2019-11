O ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. EFE/Arquivo

Promotores da operação Lava Jato acusaram nesta terça-feira o ex-presidente paraguaio Horacio Cartes - alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal brasileira - de integrar uma quadrilha dedicada à lavagem de dinheiro, entre outras atividades criminosas, e que opera no Brasil e no Paraguai.

Segundo uma denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Cartes é parte do "núcleo político" do ramo paraguaio de uma organização da qual também fazem parte "outros empresários e a família Mota, possivelmente vinculada ao contrabando de cigarros e ao tráfico de drogas e armas".