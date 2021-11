Os protestos acompanharam a viagem do presidente Jair Bolsonaro pela Itália que terminou nesta terça-feira, realizada pela participação na cúpula do G20, em Roma, em que ficou para trás a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia.

Bolsonaro decidiu não voar para a cidade britânica e participar desta cúpula da ONU e hoje viajará de Roma para Brasília, após ter participado no último fim de semana do encontro das vinte principais potências econômicas do planeta.