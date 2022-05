O presidente a Rússia, Vladimir Putin, manifestou pesar nesta segunda-feira ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelas mortes e danos causados pelas fortes chuvas que atingem parte da região Nordeste, especialmente o Grande Recife. "Receba nossas mais profundas condolências pelas trágicas consequências das chuvas fortes e inundações nos estados do Nordeste de seu país", disse Putin em um telegrama publicado no site do Kremlin. Ele enfatizou que a Rússia compartilha "o pesar daqueles que perderam entes queridos como resultado do desastre generalizado".O número de mortes causadas pelas fortes chuvas no Grande Recife chegou nesta segunda-feira a 91, e dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, segundo fontes oficiais. EFE