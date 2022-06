A polícia da Espanha informou nesta terça-feira que desarticulou uma quadrilha que explorava mulheres - em grande parte, brasileiras -, sexualmente, em operação que resultou na prisão de 14 pessoas na província de Pontevedra, no noroeste do país ibérico.

A rede, segundo comunicado emitido pela corporação, contava com a atuação de pessoas que estavam no Brasil e que forneciam documentos falsos para as vítimas embarcarem para fora do país.