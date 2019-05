A rede francesa de hotéis Accor conseguiu se recuperar na América do Sul no ano passado e agora vê um grande potencial de investimento no Brasil, segundo afirmou em entrevista à Agência Efe o diretor executivo da empresa na região, Patrick Mendes.

De acordo com Mendes, a Accor mantém sua aposta no país, apesar do possível enfraquecimento da economia - o PIB fechou no negativo durante o primeiro trimestre do ano, segundo as primeiras projeções - e confia no setor de luxo para manter a tendência positiva.