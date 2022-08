O meia brasileiro Reinier, recém contratado pelo Girona, em empréstimo feito pelo Real Madrid, foi apresentado nesta quarta-feira pelo novo clube e garantiu que buscará apresentar a "melhor versão" de seu futebol.

"Estou muito alegre, feliz e esperançoso", disse o ex-Flamengo, no primeiro contato com a imprensa, após o acerto com a equipe catalã, que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol.