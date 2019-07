A exposição fotográfica "A Luta Yanomami", da fotógrafa e ativista suíço-brasileira Claudia Andujar, chega ao Rio de Janeiro como um relato artístico que assume o papel de defesa dos povos indígenas do Brasil.

A mostra é uma imersão na vida dos Yanomami, indígenas que vivem em comunidades localizadas na fronteira do Brasil com a Venezuela, e as imagens refletem a floresta, as paisagens dos povoados, retratos dos indivíduos e até representações de rituais funerários e xamânicos.