Recuperado dos problemas musculares que o impediram de atuar nas duas primeira rodadas do Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, retornará no jogo deste domingo com o Espanyol, abrindo assim uma temporada em que pode dar o salto definitivo como estrela.

O ex-Santos, que será titular na partida que acontecerá na Catalunha, carrega a responsabilidade de passar a ter um papel que vai ganhando importância e de aumentar os objetivos, como marcar gols de forma mais regular.