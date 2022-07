O ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho visitará Quito nos dias 2 e 3 de agosto para cumprir compromissos profissionais no Equador, além de participar de uma disputa de teqball com os torcedores, conforme anunciaram nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, os organizadores do evento.

Os adversários de Ronaldinho serão escolhidos em um concurso de habilidades que terá modalidade presencial e virtual.